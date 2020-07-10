İhtiyaç kredisi (hızlı kredi) Halkbank bireysel kredi 50.000 tl 60 ay vade seçeneği (güncel faiz oranları ve hesaplama)

Tutar ve Ödeme Koşulları

15.000 TL kredinizi aylık 353,27 TL taksit tutarı ile 60 ay vade ve 78,75 TL tahsis ücreti ödeyerek, %1,01 faiz oranı ile alabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu

Hızlı Kredi

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti (TL) Taksit Tutarı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)

15.000 60 1,01 78,75 353,27 15,8255

Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

Ürüne ait faiz oranı, Bankamızdan Hayat Sigortası yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

(Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 10.000 TL 60 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 31,33 TL' dir.)

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.