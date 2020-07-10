İhtiyaç kredisi (hızlı kredi) Halkbank bireysel kredi 50.000 tl 60 ay vade seçeneği (güncel faiz oranları ve hesaplama)

Halkbank, tüm nakit ihtiyaçlarınız için 60 aya varan vade ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle 50.000 TL'ye kadar İhtiyaç Kredisi sizleri bekliyor. Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama, faiz oranları ve başvurusu ile alakalı ayrıntılara bakabilirsiniz. Anlık nakit ihtiyacınızda sizlere düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında yer alan Halkbank'a başvuruda bulunarak acil parasal sıkışıklığınızı giderebilirsiniz. Mobil uygulamaya giriş yapılarak, başvuru kredi başvurusu ekranından kredi türüne bireysel kredi tüketici kredisi bireysel ihtiyaç destek kredisi girilerek başvurular tamamlanabilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Hızlı Kredi Nedir?
Bireysel ihtiyaçlarınız için 50.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredimizdir. "SMS, Bireysel İnternet Şubesi, Dialog, Mobil Bankacılık ve Web Sitemizden" kredi başvurunuzu yapabilir onaylı kredinizi Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve Dialog'tan anında kullanabilirsiniz.
Bilinmesi Gerekenler
En az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirsiniz.
Kredi politikaları çerçevesinde başvurunuz aynı gün içerisinde değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu SMS ile cep telefonunuza gönderilecektir. Aynı zamanda başvurunuzun durumunu dilediğiniz zaman Halk Bank Bireysel İnternet Şubesi ve Mobil Şube'den Başvuruların altında Başvurum ne aşama adımından da takip edebilirsiniz.
Kredi Kullanımı sırasında otomatik ödeme talimatı vererek aylık taksitlerinizin vadesiz hesabınızdan otomatik olarak ödenmesini sağlayabilirsiniz.
Kredi Kullanımı sırasında Hayat Sigortası yaptırabilirsiniz.
Kredinize istediğiniz zaman şubelerimizden ara ödeme yapabilir veya kredinizi tamamen kapatabilirsiniz.
Tutar ve Ödeme Koşulları
15.000 TL kredinizi aylık 353,27 TL taksit tutarı ile 60 ay vade ve 78,75 TL tahsis ücreti ödeyerek, %1,01 faiz oranı ile alabilirsiniz.
Örnek Ödeme Tablosu
Hızlı Kredi
Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti (TL) Taksit Tutarı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)
15.000 60 1,01 78,75 353,27 15,8255
Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.
Ürüne ait faiz oranı, Bankamızdan Hayat Sigortası yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.
(Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 10.000 TL 60 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 31,33 TL' dir.)
Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.
Nasıl Faydalanabilirim?
Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan üye olarak, Halkbank.com.tr üzerinden ise üye olmadan buraya tıklayarak hemen başvurabilirsiniz.
SMS ile başvururken; Aralarında boşluk bırakıp "KREDI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" yazarak 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.
Örnek SMS Metni: KREDİ 12345678910 3000 10000
Onaylanan başvurunuzu Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan şubeye gitmeden kullanabilirsiniz.
Üstelik kredi başvurularınızı ve kullanımlarınızı 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.
Daha detaylı bilgiye ulaşmak için şubelerimiz veya 0 850 222 0 400 Dialog'tan müşteri temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.
İNTERNET ŞUBEDEN NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Başvuru ekranı, bireysel kredisi başvurusu butonu, kredi türüne tüketici kredi alt türüne ise bireysel temel ihtiyaç destek kredisi girilerek başvuru tamamlanacak.
MOBİL ŞUBEDEN NASIl BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Mobil uygulamaya giriş yapılarak, başvuru kredi başvurusu ekranından kredi türüne bireysel kredi tüketici kredisi bireysel ihtiyaç destek kredisi girilerek başvurular tamamlanabilecek.
HALKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI NEDİR?
Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0400 Halkbank Dialog numarasını sesli yanıt sistemi ile başvuru ve sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinde rekor kullandırım
Kamu bankaları tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade ederken, 40 milyar TL'ye yakın finansman imkanı kullandırıldı.
Söz konusu kredi paketi ile son 2 ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapıldı. Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuruları sona erdi.