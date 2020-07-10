Ayda 1.451 TL maaş veriliyor! Peki kimler nasıl alıyor? İşte başvuru şartları ve detayları

Kronik hastalara yönelik yardım ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hastalık bilgileri alınan kişilere evrak talep edilmeden 1451 TL ödeme yapılacak. Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı'ndan, hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşlar yararlanıyor. Bazı hastalara fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla devlet tarafından aylık 1451 lira ödeme yapılıyor. Kronik hastalara yardım ödemeleri her ay yapılıyor. Peki, kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş verilecek? Şartlar neler? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de