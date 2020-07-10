Ayda 1.451 TL maaş veriliyor! Peki kimler nasıl alıyor? İşte başvuru şartları ve detayları

Kronik hastalara yönelik yardım ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hastalık bilgileri alınan kişilere evrak talep edilmeden 1451 TL ödeme yapılacak. Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı'ndan, hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşlar yararlanıyor. Bazı hastalara fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla devlet tarafından aylık 1451 lira ödeme yapılıyor. Kronik hastalara yardım ödemeleri her ay yapılıyor. Peki, kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş verilecek? Şartlar neler? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HANGİ KRONİK HASTALARA MAAŞ VERİLECEK?
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar bu nakdi yardım düzenlemesinden yararlanabiliyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Nakdi destek Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişilere verilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılıyor.
Mütevvelli Heyeti tarafından onaylanan ve Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişilere evrak talep edilmeden 1451 TL nakdi yardım ödemesi yapılacak.
Kronik hastalara maaş uygulamasını ilk başlatan ülke Türkiye
Türkiye'de tüberküloz ile mücadelenin başarılı sonuçlar verdiğine ve vaka sayısında düşüş yaşandığına işaret eden Selçuk, "Türkiye, Kronik Hastalara Yönelik Sosyal Yardım Programı'nı dünyada ilk başlatan ülke" dedi.
Hastalığın tamamen yok edilebilmesi için hastaların sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyoekonomik hizmetlerle de desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Selçuk, "Kronik Hastalara Yönelik Sosyal Yardım Programı'nın başarısı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek gösterilmesiyle tescillenmiş oldu" ifadesini kullandı. Bakan Selçuk, Türkiye'de son 17 yılda günlük geliri 4,3 doların altında olan nüfus oranının yüzde 30,3'ten yüzde 1,58'e gerilediğini ve yoksulluğun azaltılmasında sosyal yardım programlarının çok boyutlu bir perspektifle yürütüldüğünü kaydetti.