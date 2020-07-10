BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinde bu hafta pek çok üründeki indirim dikkat çekiyor. Hafta sonu fırsatlı ürünleri inceleyip satın almak isteyenler kataloğ ürün listesini ve fiyat bilgilerini öğrenmek istiyor. Kataloğda teknoloji ürünleri ön planda yer alırken Dji Tello Drone ürününün yanı sıra meşrubat araç aksesuarları da indirimleriyle dikkat çekti. İşte BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin fiyatları...

BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Dji Tello Drone

• Ağırlık: 80 g

• Uçuş Süresi: 13 dk

• Mesafe: 100 m

• Maksimum hız: 19 km/h

• Çözünürlük: 720p/2592x1936

• Pil: 1100 mAH

• Cep Telefonuyla Kontrol Edilme

• EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu

• 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi

• Otomatik Kalkış / İniş

• Sıçrama Modu

Dijitsu Vantilatör 16"

• 16" (40 cm)

• 45 W motor gücü