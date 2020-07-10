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    • Ekonomi
    • 10.07.2020 21:49
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    • 10.07.2020 21:49
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    10 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri raflarda! BİM'de hafta sonu fırsatları nelerdir?

    10 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri için haftanın ilk günlerinden itibaren süren heyecan bu sabah son buldu. Ürünler raflardaki yerini aldı. BİM'de bu hafta özellikle Dji Tello Drone, Vantilatör 16", Maxi Scooter, Smartsensor Sensörlü Wireless Şarj ve Telefon Tutucu, CG Mobile Silikon Yapışkanlı Telefon Tutucu - Kablo Sarıcı fiyatlarıyla ön plandaki yer alıyor. İşte BİM 10 Temmuz kampanyaları...

    BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir?

    BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinde bu hafta pek çok üründeki indirim dikkat çekiyor. Hafta sonu fırsatlı ürünleri inceleyip satın almak isteyenler kataloğ ürün listesini ve fiyat bilgilerini öğrenmek istiyor. Kataloğda teknoloji ürünleri ön planda yer alırken Dji Tello Drone ürününün yanı sıra meşrubat araç aksesuarları da indirimleriyle dikkat çekti. İşte BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin fiyatları...

    BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Dji Tello Drone

    • Ağırlık: 80 g
    • Uçuş Süresi: 13 dk
    • Mesafe: 100 m
    • Maksimum hız: 19 km/h
    • Çözünürlük: 720p/2592x1936
    • Pil: 1100 mAH
    • Cep Telefonuyla Kontrol Edilme
    • EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu
    • 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi
    • Otomatik Kalkış / İniş
    • Sıçrama Modu

    Dijitsu Vantilatör 16"

    • 16" (40 cm)
    • 45 W motor gücü

    Maxi Scooter

    • Katlanır gidon, 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, ayarlanabilir boyut
    • 50 kg kadar taşıma kapasitesi

    Haberler Ekonomi BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri raflarda! BİM'de hafta sonu fırsatları nelerdir?
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