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    • Ekonomi
    • 10.07.2020 Gazete
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    Gebze’de % 5 peşinle bitmiş daire satıyor

    ’ diyen GYO, yaşamın başladığı 3’te ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini mümkün hale getiriyor...

    Gebze’de % 5 peşinle bitmiş daire satıyor
    GYO, 'Hayallerini Erteleme Türkiye' sloganıyla bir ilke daha imza attı. Emlak Konut GYO'nun hayata geçirdiği avantajlı kampanya sayesinde yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olmak mümkün. Üstelik taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor. Sınırlı bir süre devam edecek bu avantajlarla isteyen herkes yaşamın başladığı Gebze Emlak Konutları 3'te yeni dairelerine hemen kavuşuyor. Her ihtiyaca uygun daire tiplerini yeşilliklerle bezeli peyzaj düzenlemesiyle buluşturan Gebze Emlak Konutları 3, sosyal alanları, güvenlik hizmeti, açık ve kapalı otoparkıyla ev sahibi olmak isteyenlere bir evden fazlasını sunuyor. Proje, çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyun alanları, oturma alanları, süs havuzları, yeşillikler içindeki yürüyüş ve spor alanları ile yaşamın tüm renklerini buluşturuyor.

    KONFORLU YAŞAM
    Konforlu bir yaşam için her detayın düşünüldüğü 3, bin 955 daireye ve 35 adet ticari üniteye sahip. Kapalı ve açık balkonlarıyla 4+1, 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunan Gebze Emlak Konutları 3, Osmangazi Köprüsü'ne 20 kilometre, Kuzey Marmara bağlantı yoluna 10 dakika, Havaalanı'na 30 dakika ve 'a ise 40 dakika mesafede.

    YAVUZ KARAMAN

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