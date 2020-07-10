2020 Kurbanlık koç fiyatı İstanbul'da ne kadar? Kurbanlık fiyatları büyükbaş hayvan hisse fiyatı

2020 Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı ve kurban satışları da başladı. Müslüman alemi İslamiyet'te çok önemli yerini bulunan kurban ibadetini yerine getirebilmek için fiyat araştırmasına başladı. A101, Migros ve Carrefoursa kurbanlık fiyatları da belli oldu ve vatandaşlar inceleyip en uygun yerden satın almaya başladı. Peki Diyanet 2020 kurbanlık fiyatlarını ne kadar olarak belirledi? Kurbanlık fiyatları büyükbaş hayvan hisse fiyatı nedir?
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2020 MİGROS KURBANLIK FİYATLARI
KÜÇÜKBAŞ
Koç Kurbanlık (En Az 12 KG) kemikli et
1.445,00 TL
Koç Kurbanlık (En Az 16 KG) kemikli et
1585,00 TL
BÜYÜKBAŞ 1/7 HİSSE
1/7 Büyükbaş Kurbanlık (En Az 21 KG) Kemiksiz et
1.825,00 TL
2020 CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI
2020 yılında Carrefour'da büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 1.690 lira oldu. En az 18 kilo kurbanlık kıvırcık koç fiyatı ise 1.540 lira olacak. Axcess ile ödemelerde anında 100 lira indirim yapılacak ve kurbanlık 4 gün içinde teslim edilecek.
A101 KURBANLIK FİYATLARI 2020
Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL
Açıklama:
Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.
Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.
Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.
Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.