ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş yarın sabah saatlerinden itibaren sona erecek. Yarın ŞOK marketlere gelecek olan fırsatlı ürün ve indirimlerin fiyat listesini merak edenler akşam saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Peki, ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

ŞOK 11 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Tekli Dolap Işığı

• Mıknatıslı, cırt bantlı, duvar askılı

• 3xAAA pil ile çalışır

• Taşınabilir, portatif

• 4,5v / 2w / 160lm

• 8000K

• Beyaz ışık

A6 Işıklı Harfli Pano

• 15x10,5 cm

• 65 adet çıkartılabilen harf

• Matsiyah dış çerçevesi ve parlak, tasarruflu led ışığı

18'' Vantilatör

• 70 W güç

• 5 Kanatlı pervane

• 3 Hız kademesi

• 2 Yöne salınım mekanizmalı

• 157 cm

• Ayarlanabilir yükseklik

• Aşırı ısınmaya karşı motor koruması