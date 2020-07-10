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    • 10.07.2020 23:03
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    11 Temmuz aktüel kataloğu yarın raflarda olacak! İşte ŞOK'ta hafta sonu indirim fırsatları

    24 Haziran aktüel kataloğuyla hafta sonu satışa sunulacak ürünler belli oldu. Kataloğda yer alan haftanın fırsatları dikkat çekiyor. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Tekli Dolap Işığı, A6 Işıklı Harfli Pano, 18’’ Vantilatör, Blade Deodorant ve Led String Aydınlatma 10’lu yer alıyor. Kozmetik ürünlerden oyuncak ürünlerine kadar dikkat çeken bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle indirim sürprizleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğunda neler var?

    ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş yarın sabah saatlerinden itibaren sona erecek. Yarın ŞOK marketlere gelecek olan fırsatlı ürün ve indirimlerin fiyat listesini merak edenler akşam saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Peki, ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

    ŞOK 11 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Tekli Dolap Işığı

    • Mıknatıslı, cırt bantlı, duvar askılı
    • 3xAAA pil ile çalışır
    • Taşınabilir, portatif
    • 4,5v / 2w / 160lm
    • 8000K
    • Beyaz ışık

    A6 Işıklı Harfli Pano

    • 15x10,5 cm
    • 65 adet çıkartılabilen harf
    • Matsiyah dış çerçevesi ve parlak, tasarruflu led ışığı

    18'' Vantilatör

    • 70 W güç
    • 5 Kanatlı pervane
    • 3 Hız kademesi
    • 2 Yöne salınım mekanizmalı
    • 157 cm
    • Ayarlanabilir yükseklik
    • Aşırı ısınmaya karşı motor koruması

    18'' Vantilatör

    • 70 W güç
    • 5 Kanatlı pervane
    • 3 Hız kademesi
    • 2 Yöne salınım mekanizmalı
    • 157 cm
    • Ayarlanabilir yükseklik
    • Aşırı ısınmaya karşı motor koruması
    Haberler Ekonomi ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu yarın raflarda olacak! İşte ŞOK'ta hafta sonu indirim fırsatları
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