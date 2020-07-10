Tüketiciye zorluk çıkaran bankalara cezalar ardı ardına geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel ve ticari müşteriler tarafından iletilen şikayetler üzerine, 7 bankaya 204 milyon lira para cezası uygulandığını duyurdu.
BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bireysel ve ticari müşteriler tarafından kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir. 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin lira idari ceza uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Açıklamada, şikayetlere ilişkin inceleme süreçlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.