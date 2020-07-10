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    • Ekonomi
    • 10.07.2020 Gazete
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    'dan 7 ya 204 milyon TL ceza

    cılık Düzenleme ve (), bireysel ve ticari müşteriler tarafından iletilen şikayetler üzerine, 7 bankaya 204 milyon lira para cezası uygulandığını duyurdu.



    Tüketiciye zorluk çıkaran bankalara cezalar ardı ardına geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel ve ticari müşteriler tarafından iletilen şikayetler üzerine, 7 bankaya 204 milyon lira para cezası uygulandığını duyurdu.



    BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bireysel ve ticari müşteriler tarafından kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir. 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin lira idari ceza uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

    Açıklamada, şikayetlere ilişkin inceleme süreçlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.



    TAKVİM, tüketicilerin şikayetlerini günlerce sayfalarına taşıdı.

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