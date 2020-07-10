



BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bireysel ve ticari müşteriler tarafından kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir. 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin lira idari ceza uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.



Açıklamada, şikayetlere ilişkin inceleme süreçlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.