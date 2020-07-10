0,84 faizle 3 ay ertelemeli Kurban Bayramı kredisi! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?

2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri? Kurban Bayramı kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar bayram kredisi başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Bankalar art arda bayram kredisi duyurusu yapıyor. Bu kredi türü de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte Kurban Bayramı öncesi kredi kampanyaları!
QNB FİNANSBANK
Finansbank, aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bayrama özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak için internet sayfasındaki başvuru formunu doldurabilir, size en yakın şubeye gidebilir veya 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.
QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı kredi kampanyasının 3 ay geri ödemesiz şekilde verildiğine yer verildi. Dileyen vatandaşlar, kredilerini çektikten 3 ay sonra geri ödemelerine başlayabilecek.
"İhtiyaçlar arttığında QNB Finansbank her zaman yanınızda! QNB Finansbank'ın farklı ihtiyaçlara yönelik hazırladığı ihtiyaç kredisi tekliflerinden size en uygun olanı seçerek rahat bir nefes alın!" ifadeleri ile duyurulan kredi kampanyasında 60 aya kadar vade seçeneğinin sunulduğuna yer verildi.
GARANTİ BANKASI
Garanti Bankası 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade ile kredi kullandırıyor. 100.000 TL'lik bir kredi için 60 ay, ayda 2,340,12 TL ödeme yapılabiliyor. 60 aya varan vadelerle İhtiyaç Kredisi başvurunuzu form ile veya Garanti BBVA İnternet/Mobil kullanıcısıysanız hızlıca bu kanallardan yapabilirsiniz. Değerlendirmenizin olumlu olması durumunda kredinizi hemen kullanabilirsiniz! Faiz oranları %0,99 ve %1,64 arasında değişiyor.
ING BAYRAM KREDİSİ
ING Türkiye, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla sunduğu bireysel ihtiyaç kredisine Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ING web sayfasını ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.
TEB BAYRAM KREDİSİ
TEB, 0,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Henüz TEB Müşterisi değilseniz siz de TEB müşterisi olarak %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz. Kampanya Sadece CEPTETEB İnternet Şubesi , CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı merkezi ve teb.com.tr den yapılan başvurularda geçerlidir. Kredinizi sadece CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan kullanabilirsiniz.