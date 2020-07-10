0,84 faizle 3 ay ertelemeli Kurban Bayramı kredisi! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?

ING BAYRAM KREDİSİ

ING Türkiye, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla sunduğu bireysel ihtiyaç kredisine Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ING web sayfasını ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.

TEB BAYRAM KREDİSİ

TEB, 0,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Henüz TEB Müşterisi değilseniz siz de TEB müşterisi olarak %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz. Kampanya Sadece CEPTETEB İnternet Şubesi , CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı merkezi ve teb.com.tr den yapılan başvurularda geçerlidir. Kredinizi sadece CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan kullanabilirsiniz.