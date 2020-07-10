Antalya, yeni normalleşme sürecinde Kazakistan, Belarus ve Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.
Haziran'da 21 bin 44 yabancının ziyaret ettiği kente, 1-7 Temmuz'da farklı ülkelerden 27 bin 83 turist geldi. Bunların 10 bin 498'ini Ukraynalı turistler oluşturdu.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Mart ayından sonra ilk defa Temmuz'da Antalya'ya yurt dışından gelen uçak sayısının, yurt içinden gelen uçak sayısını geçtiğini belirterek, şöyle konuştu: "1 Temmuz'da başlayan gelişler devam ediyor. Antalya'ya, 5 Temmuz'da charter seferleriyle 9 ülkenin 36 şehrinden misafir geldi."