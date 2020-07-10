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    • Ekonomi
    • 10.07.2020 10:58
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    • 10.07.2020 10:58
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    'nin en yüksek köprüsü " Beğendik Köprüsü" tamamlandı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak!

    Son dakika haberleri... dev projelerine bir yenisini daha ekledi. 50 yıllık hayal olan Beğendik Köprüsü’nün hizmete açılıyor. Yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Türkiye'nin en yüksek köprüsü Botan Çayı Beğendik Köprüsü, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayacak

    Botan Çayı üzerinde yapılan ve Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsü yarın hizmete açılıyor.

    Botan Çayı üzerinde 1970'lerde ilk ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı aksamalar yaşanması sonucu tamamlanamayan 450 metre uzunluktaki ve 165 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edildi.

    Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve 450 metre uzunluğu 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsünün yapımı tamamlandı.

    Köprü, 11 Temmuzda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacak.

    Haberler Ekonomi Türkiye'nin en yüksek köprüsü "Botan Çayı Beğendik Köprüsü" tamamlandı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak!
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