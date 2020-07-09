Kıdem tazminatı, son günlerin gündemdeki konusu. Kıdem tazminatı tavanında yapılan artıştan, brüt ücreti halen 6 bin 730 liranın üzerinde olan kişiler faydalanacak. Temmuz ayıyla birlikte kıdem tazminatının tavanı yüzde 5.75 artarak, 7 bin 117 liraya çıktı. Böylece, brüt maaşı, 7 bin 117 liranın üzerinde olanların alacakları kıdem tazminatı tutarı da yükseldi. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısında kıdem tazminatına hak kazanan asgari ücretli çalışan, eğer 5 yıl aynı işyerinde çalışmışsa, damga vergisi kesilmeden 14 bin 715 lira kıdem tazminatı alabilecek. Ancak brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışan, 5 yıl çalışmışsa, 40 bin lira alması gerekirken, kıdem tazminatı tavanına takıldığı için 35 bin 585 lira tazminat alabilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
YÜZDE 8.33'ÜN SIRRI
Kıdem tazminatı, son günlerin gündemdeki konusu. Özellikle, kıdem tazminatında reforma gidilip, 2022 yılı başında tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilecek olması ile birlikte konunun önemi daha arttı. Çalışanlar, kıdem tazminatındaki mevcut haklarını kaybetmek istemiyorlar. Peki, nedir, çalışanın hakkı? Kıdem tazminatında bir formül var; o da yüzde 8.33. Çalışanlar bu haklarından vazgeçmek istemiyor ama yüzde 8.33'lik oranın ne anlama geldiğini de pek bilmiyor.
Kıdem tazminatı, çalışana, her yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanıp, ödeniyor. İşverenlerin, her ay, çalışanın brüt ücreti üzerinden yüzde 8.33'ü şirket bilançolarında karşılık olarak ayırması gerekiyor. Bu yıl uygulanan asgari ücret 2 bin 943 lira. Buna göre işveren, asgari ücretli bir çalışanı için her ay 245.15 lirayı, yıllık da 2 bin 943 lirayı kıdem tazminatı adı altında ayırmak durumunda. Eğer bu çalışan asgari ücretli değil de aylık 3 bin 500 lira brüt maaş ile çalışıyorsa, aylık 291,5 lira, yıllık da 3 bin 500 lira kıdem tazminatına hak kazanıyor. İşte, kıdem tazminatında yüzde 8.33 formülü bu.
KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?
* Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.
* Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.
* Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
* Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.
* Çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısında doldurduğunda yaşı beklemeden tazminat alabiliyor.
* 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3 bin 600 gün prim ödeyenler kıdem tazminatına hak kazanıyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Çalışılana her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Bu ücretin içine ikramiye, prim, yol gibi tüm ödemeler de giriyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatına ulaşılıyor. Asgari ücretli bir çalışan 10 yıldır çalışıyorsa, 29 bin 430 lira tazminata hak kazanıyor. Yeni açıklanan kıdem tazminatı tavanı ile birlikte çalışanın maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, bu yılsonuna kadar 7 bin 117.17 liranın üzerinde tazminat alamıyor. Tabloda çalışanların çalışma yıllarına göre alabileceği kıdem tazminatı tutarı detaylı yer alıyor. Kıdem tazminatından sadece binde 7.59'luk damga vergisi kesinti yapılıyor.
İŞTEN AYRILIRKEN KIDEM TAZMİNATINA DİKKAT
Emekliye ayrılmayı veya örneğin 15 yıl sigortalılık 3600 prim günü koşulunu tamamlayarak işten kendisi ayrılmak isteyenlerin, kıdem tazminatı taban ve tavanındaki artışları dikkate alması gerekiyor.
Asgari ücret artışı yılda bir defa ocak ayında yapılıyor. Asgari ücretle çalışanlar kasım, aralık gibi aylarda işten ayrılmak yerine ocak ayını beklediklerinde daha yüksek kıdem tazminatı alabiliyorlar.
Yüksek ücret alanların ise daha fazla kıdem tazminatı alabilmek için kasım – aralık ya da mayıs – haziran ayları yerine, ocak ve temmuz aylarını beklemeleri gerekiyor.
Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının altında olanların ocak-temmuz aylarını beklemesi gerekmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kıdem tazminatı sistemi için Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etmişti.
KIDEM TAZMİNATI GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENİR
Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçi işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor.
Bunun yanı sıra erkek işçiler askere giderken, kadınlar da evlendiklerinde bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar.
Kıdem tazminatı hesaplanırken, brüt ücrete ilave olarak işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de dikkate alınması gerekir. Bordroda görünen brüt ücret "çıplak" ücrettir. Yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacak-aydınlatma bedeli, giyim yardımı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler eklenerek "giydirilmiş ücret" bulunur.
Bir menfaat veya ödemenin giydirilmiş brüt ücrete dahil edilebilmesi için devamlılık arz etmesi gerekiyor. İşverenin iş yerinde verdiği yemek veya yemek karşılığı nakit para ya da yemek çekinin karşılığı olan tutar, giydirilmiş ücrete eklenir. İşçinin işe geliş – gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti de dahil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemeler hesaba katılır.
Özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası primi ödemeleri de kıdem tazminatına esas ücrete eklenir.
Bir yıl içinde ödenen ayni ve nakdi ödemeler toplanarak 360 güne bölünür. Hesaplanan 1 günlük ayni ve nakdi ödemenin 30 katı, brüt ücrete eklenerek giydirilmiş ücret bulunur.
KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYAT NASIL BELİRLENİYOR?
Kıdem tazminatı tavanı 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesi miktarınca belirleniyor. Kıdem tazminatı tabanı ise asgari ücrete göre belirleniyor.
Bu kapsamda Tavan fiyat memur maaş katsayısı ile belirlendiği için Ocak ve Temmuz ayları olmak koşulu ile yılda iki defa belirleniyor. Taban fiyatı ise asgari ücretin yılda bir defa zamlanması nedeni ile Ocak ayında belirleniyor.
TAVAN FİYATTAN KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?
Kıdem tazminatı tavanında yapılan artıştan, brüt ücreti halen 6 bin 730 liranın üzerinde olan kişiler faydalanacak. Örneğin, brüt ücreti 7 bin 200 lira olan ve 15 yıl çalışması bulunan bir kişi 30 Haziran 2020 tarihinden önce işten ayrıldığında veya emekli olduğunda 100 bin 950 lira kıdem tazminatı alabilecek iken, 1 Temmuz'dan sonra işten ayrıldığında 106 bin 755 lira kıdem tazminatı alabilecek. Bir ay sonra emekli olmak, bu kişinin 5 bin 805 lira daha fazla kıdem tazminatı alabilmesini sağlayacak.