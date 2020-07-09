'YERLİLİK ORANLARINI HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ'

Bakan Dönmez, rüzgarda türbin, kule, jeneratörü ürettiklerini belirtti. YEKA'lar ile sadece bu alandaki yerlileştirmeyi artırmakla kalmadıklarını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ülkemizi Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi haline de getiriyoruz. Hidrolik enerjide jeneratör, güç elektroniği, türbin çarkı, ayar kanatları gibi birçok parçayı yerli olarak üretiyor, yerlilik oranlarını her geçen gün artırıyoruz. Elektrik tarafında yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yaptık. Son birkaç yıl öncesine kadar yerlileştirdiğimiz alanlarda bu yatırımın neredeyse yarısını ekipman ithalatına yapıyorduk. Fakat yerlilik alanında ilave verdiğimiz teşviklerle birlikte paramız artık dışarı gitmeyecek. Şöyle bir örnek vereyim; EÜAŞ Keban'daki hidroelektrik santralindeki iki jeneratörü kendi imkânlarıyla rehabilite ederek 16 milyon avronun yurt dışına gitmesini engelledi. Bunu kendi imkânlarıyla yaptı. Biz hep şöyle diyoruz; yerli kaynakları, yenilenebilir kaynakları kullanalım ama yerli ekipman ve teknolojiyle bunları elektriğe dönüştürelim. Böylece daha çok yerliliği sadece kaynak anlamında değil, teknoloji anlamında da vurgulayalım."