



İç piyasada ise, gümüşün gram fiyatı dünkü 4.12 lira düzeyinden 4.20 liraya kadar yükselirken, gram altın 400 lira, çeyrek altın 657 lira, Cumhuriyet altını da 2,615 liradan satılıyor.



Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu. ABD'de, salgının başlamasından bu yana günlük Covid-19 pozitif çıkanlar ilk kez 60 bin kişiyi aştı.