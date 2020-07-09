Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma, Polis Akademisi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis memuru olmak isteyen adaylar 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden 60 P93 puan türünden 65 puan olmak. Yaş şartında 18 yaşını doldurmuş, üst yaş şartında 30 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. Eğitim şartında önlisans ya da lisans mezunu fiziki şartlarda erkekler 167 kadınlar 162 santimden fazla 18 ile 27 beden kitle endeksi aralığında olmak gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum olmayan, sağlık şartlarını taşıyan ve silah taşımaya engel herhangi bir engellinin bulunmayan, TCK ile 18. maddede belirtilen suçlardan daha önce hüküm almamış kasten işlenmiş bir suçtan hüküm almamış olanlar başvuru yapabiliyorlar.

LİSE MEZUNU BEKÇİ ALIMI;

Bekçi alımı adaylarını ilgilendiren son gelişmelere göre; geçtiğimiz günlerde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilgili karar resmi gazetede ilan edilmişti. Bu karara göre bekçilerin EGM bünyesinde atanmaları adaylık süreçleri, görevleri, yetkileri gibi hususlar belirlendi. Adaylar adaylık sürecini bir yıldan az olmamak şartıyla 3 ay temel eğitim görecekler. Emeklilik bekleyenler için yaş haddi 60 olacak. Diğer bir gelişme ise Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de bekçi kadroları istihdam edilecek. Başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda son gelişmeler neler? 2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı yapılmasının ardından 2020 yılı için bu sayının 30 bine tamamlanacağı ifade edilmişti.