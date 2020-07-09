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    • Ekonomi
    • 09.07.2020 18:28
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    • 09.07.2020 18:31
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    lerin tercihi Türkiye oldu! Bir günde 9 ülkeden 36 uçak

    Türkiye, in gözde merkezi olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte oteller de gerekli tedbirleri alarak kapılarını açarken yurt dışından gelen sayısı da her geçen gün artıyor. Temmuzun ilk haftası 'ya gelen turist sayısı 30 bine yaklaştı. Şehre bir gün içerisinde charter seferleriyle 9 ülkenin 36 şehrinden misafir giriş yaparken, mart ayından sonra ilk defa temmuz ayında Antalya'ya yurt dışından gelen uçak sayısı da, yurt içinden gelen uçak sayısını geçti.

    Bir günde 9 ülkeden 36 uçak

    Kültür ve Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belirlediği kriterlere göre yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla açılan tesisler, misafirlerini ağırlıyor.

    Deniz, kum ve güneşin yanı sıra kanyonları, tarihi ve ik mekanlarıyla öne çıkan , yeni normalleşme sürecinde , Belarus ve başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

    SADECE UKRAYNA'DAN 10 BİN KİŞİ GELDİ
    Haziran ayında 21 bin 44 yabancının ziyaret ettiği kente, 1-7 Temmuz'da farklı ülkelerden 27 bin 83 yabancı turist geldi. Bunların 10 bin 498'ini Ukraynalı turistler oluşturdu.

    Havalimanından transfere, girişinden itibaren restoranı, plajı, havuzu, sauna, masaj ve spor salonlarına kadar her bölümünde sıkı tedbirler alınan otellerde, turistlere sağlıklı turizm hizmeti sunuluyor.

    YURT DIŞI UÇAK SAYISI YURT İÇİNİ GEÇTİ
    Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, mart ayından sonra ilk defa temmuz ayında Antalya'ya yurt dışından gelen uçak sayısının, yurt içinden gelen uçak sayısını geçtiğini söyledi.

    "HİJYENDE, GIDA GÜVENLİĞİNDE ÇOK ÖNDE BİR ÜLKEYİZ"
    Güvenli Turizm Sertifikası'nın 50 oda ve üzerindeki tüm tesislerde zorunlu olduğunu hatırlatan Atmaca, "1 Temmuz'da Kazaklarla, Belarus ve Ukraynalılarla başlayan turist atağı devam ediyor. Bu süreçte, ilk hafta 10 binden fazla Ukraynalı geldi ve ülkelerine mutlu döndüler. Biz ülke ve sektör olarak hijyende, gıda güvenliğinde çok önde bir ülkeyiz. Sertifikayla birlikte bu perçinlenmiş oldu. Antalya'ya, 5 Temmuz'da charter seferleriyle 9 ülkenin 36 şehrinden misafir geldi. Bu Antalya için büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.

    Seyahat yasaklarının bitmesiyle Antalya'nın çok hızlı toparlanma sürecine gireceğini düşündüğünü anlatan Atmaca, "Biz zaten sektör olarak çok öndeyiz. Hakikaten servis kalitesi, yapısal anlamda dünyanın birçok ülkesinden çok öndeyiz. Dolayısıyla çok özel bir sorun yaşamadığı sürece Türkiye'ye gelen bir turistin, kötü tatil geçirmesi söz konusu olamaz. Bizim en büyük hedefimiz de tatilciyi ülkesine mutlu göndermek." diye konuştu.

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