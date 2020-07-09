Son dakika: Borsa günü düşüşle tamamladı | 9 Temmuz BIST 100 son durum

Bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,51 ile inşaat oldu.

Analistler, piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, Libya ve Suriye meselelerinin de odakta bulunduğunu kaydetti.