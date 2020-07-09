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    • Ekonomi
    • 09.07.2020 18:39
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    • 09.07.2020 18:39
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    ne zaman bitecek? ? ...

    ne zaman bitecek? ? başladı. Araç sahibi olan vatandaşlar MTV ödemeleri hakkında bilgi almak istiyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri hakkında araştırma yapılıyor. MTV hesaplama işlemini haberimizden yapabilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

    MTV ödemeleri ne zaman bitecek? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV 2. taksit ödemeleri...

    MTV ödemeleri ne zaman bitecek? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV 2. taksit ödemeleri için vatandaşlar araştırma yapıyor. MTV ödemeleri ne zaman bitecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor. Peki, hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

    MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

    MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

    Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

    Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

    Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar için, ödenmesi gereken ücrete günlük olarak gecikme faizi uygulanacak.

    MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

    01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

    0-1300 cc-964 lira

    1301-1600 cc-1678 lira

    1601-1800 cc-2964 lira

    1801-2000 cc-4670 lira

    01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

    0-1300 cc-672 lira

    1301-1600 cc-1258 lira

    1601-1800 cc-2316 lira

    1801-2000 cc-3596 lira

    01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

    0-1300 cc-376 lira

    1301-1600 cc-730 lira

    1601-1800 cc-1364 lira

    1801-2000 cc-2114 lira

    01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

    0-1300 cc

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    964 lira

    Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

    1059 lira

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    1156 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    1678 lira

    Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası

    1846 lira

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    2014 lira

    1601-1800 cc

    Matrahı 115 bin 900 lira

    3260 lira

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    3557 lira

    1801-2000 cc

    Matrahı 115 bin 900 lira

    5136 lira

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    5603 lira
    Haberler Ekonomi MTV ödemeleri ne zaman bitecek? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV 2. taksit ödemeleri...
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