Konut hesabı nasıl açılır? Ev almak isteyenlere 29.000 TL devlet desteği müjdesi! İşte başvuru şartları ve detayları

TEK FIRSAT TOKİ DEĞİL

TOKİ projelerinin bulunduğu yerlerde oturmak istemeyen veya şartları yerine getiremeyen vatandaşlar için başka cazip fırsatlar da yok değil. Bunların başında devletin hibe desteği sunduğu konut hesabı uygulaması var. Konut hesabına 30 bin TL'yi aşan hibe desteği veriliyor.

KONUT HESABI NEDİR?

Konut hesabı, vatandaşların uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte Devlet katkısının da birikime eklendiği bir tasarrufa teşvik çalışmasıdır. Konut hesabı, yurt içinde ilk ve tek konut satın almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.