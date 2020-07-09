Konut hesabı nasıl açılır? Ev almak isteyenlere 29.000 TL devlet desteği müjdesi! İşte başvuru şartları ve detayları

Ev almak isteyenler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda devlet ev alana desteğini devam ettiriyor. Konut hesabı, vatandaşların uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte Devlet katkısının da birikime eklendiği bir tasarrufa teşvik çalışmasıdır. Konut hesabı, yurt içinde ilk ve tek konut satın almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Konut hesabı uygulamasıyla ev birikimi yapanlara devletin desteği arttı. 25 bin TL olan konut desteği 29 bin TL'yi aştı. İlk ödemeler bu yıl yapılıyor. Peki, Konut hesabı nasıl açılır? Konut hesabı nedir? Hangi bankalarda konut hesabı açılıyor? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EV ALANA DESTEK
Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı yeni yılda artıyor. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığında 30 bin lira alabilecek. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.
Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren konut hesabında tutarlar, yeni yılda yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artacak..
Buna göre; hesaba aylık ödemede alt sınır 475,82, üst sınır 4 bin 758 liraya çıkacak. Hesaba açılışta bir defada yatırılabilecek azami tutar da 57 bin 96 liraya yükselecek. Devlet katkısı tavanı ise 24 bin 746 liradan 30 bin 333 liraya çıkacak. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek..
TEK FIRSAT TOKİ DEĞİL
TOKİ projelerinin bulunduğu yerlerde oturmak istemeyen veya şartları yerine getiremeyen vatandaşlar için başka cazip fırsatlar da yok değil. Bunların başında devletin hibe desteği sunduğu konut hesabı uygulaması var. Konut hesabına 30 bin TL'yi aşan hibe desteği veriliyor.
KONUT HESABI NEDİR?
Konut hesabı, vatandaşların uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte Devlet katkısının da birikime eklendiği bir tasarrufa teşvik çalışmasıdır. Konut hesabı, yurt içinde ilk ve tek konut satın almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.
KONUT HESABI NASIL AÇILIR?
Konut hesabı açmak için nüfus cüzdanınız ile birlikte Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırmanız gerekiyor. Konut hesabı açtırabilmek için üzerinize kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli taşınmaz mal bulunmaması gerekiyor. Konut hesabı ortak hesap olarak açılamıyor. 18 yaşından küçükler için veli ya da vasi tarafından konut hesabı açılabilir.
DEVLET KATKISI NEDİR?
Ödemelerini 3 yıl boyunca düzenli olarak para yatırma ve çekme limitine uygun şekilde tamamlayan vatandaşlar, konut edinimi tarihinden itibaren altı ay içerisinde banka şubesine giderek konut tapusu ile başvurabiliyor. Banka ilk on iş günü içinde isteği Bakanlığa iletiyor ve Bakanlığın uygun bulması durumunda Devlet Katkısı tutarı hesaba aktarılıyor.
DEVLET KATKISI NASIL HESAPLANIR?
Devlet katkısının hesaplanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınır. Devlet Katkısı katılımcı tarafından konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır. Ziraat Bankası'ndan alınan verilere göre, devlet katkısı düzenli ödeme süresi:
36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'idir. Ancak, ödenecek tutar 16 bin 313 Türk Lirasını geçemez.
48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 18'idir. Ancak, ödenecek tutar 17 bin 568 Türk Lirasını geçemez.
60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 24 bin 746 Türk Lirasını geçemez. Bu ibare bu yıl itibarıyla 30 bin 323 TL olarak değişti.
KONUT HESABI AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Ziraat Bankası'ndan alınan verilere göre,
Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 388 TL üst sınır 3 bin 881 TL'dir.
Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 1.164 TL üst sınır 11 bin 644 TL'dir.
Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 46 bin 579 TL'ye kadar para yatırılabilir,
Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.