Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.07.2020 21:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2020 21:54
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan banka kartları ve kredi kartlarıyla ilgili flaş karar! Limit 2 bin TL'ye çıkarıldı

    Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limitin, 2 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

    BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı!

    Bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limit, 2 bin liraya çıkarıldı.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK)' yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı.

    ASGARİ ÖDEMESİ YAPILMAYAN KREDİ KARTLARI
    Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.
    Haberler Ekonomi Son dakika: BDDK'dan banka kartları ve kredi kartlarıyla ilgili flaş karar! Limit 2 bin TL'ye çıkarıldı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri