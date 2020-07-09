81 ilde şubeleri bulunan BİM Marketler Zinciri 9 ilde işçi alımı yapıyor. Firma tarafından belirli tarihler aralığında personel ihtiyacını karşılamak amacıyla ilanlar yayımlanıyor. Kendi resmi internet sitesinden ve İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla şubelerde görevlendirmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda BİM şubelerinde görev almak isteyenler özellikle firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. İşte alım yapılacak alanlar...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ POZİSYON ADI- ŞEHİR

Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)

Kurtköy / Pendik Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)

Şerifali / Ümraniye Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)