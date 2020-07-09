81 ilde şubeleri bulunan BİM Marketler Zinciri 9 ilde işçi alımı yapıyor. Firma tarafından belirli tarihler aralığında personel ihtiyacını karşılamak amacıyla ilanlar yayımlanıyor. Kendi resmi internet sitesinden ve İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla şubelerde görevlendirmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda BİM şubelerinde görev almak isteyenler özellikle firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. İşte alım yapılacak alanlar...
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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İŞ POZİSYON ADI- ŞEHİR
Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Kurtköy / Pendik Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Şerifali / Ümraniye Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Reklam Asistanı İstanbul(Asya)
Kalite Güvence Asistanı İstanbul(Asya)
İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
İstasyon / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Nilüfer/ Bursa Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa
Nilüfer / Bursa Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
Maltepe Kasap Personeli İstanbul(Asya)
Altınova / Tekirdağ Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Altınova / Tekirdağ Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir Bölge Kasa/Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Perakende Satış Elemanı Adana,Mersin
Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Silivri Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Narin / Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Çukurambar / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
Çukurambar / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
Beşkavaklar / Bolu Bölge Kasa Reyon Personeli Bolu
Beşkavaklar / Bolu Bölge Taze Gıda Personeli Bolu
Muhasebe Personeli (Engelli) İstanbul(Asya)
Yaşamkent / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
Yaşamkent / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
Başakşehir/Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Vira / Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Vira / Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
İstwest / Yenibosna Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
İstwest / Yenibosna Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Fatih Mah. / Küçükçekmece Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Fatih Mah. / Küçükçekmece Taze Gıda Personeli