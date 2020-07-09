



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı. İşte bazı başlıklar:



Müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılansın.



Ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmalı.