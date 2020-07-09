Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı. İşte bazı başlıklar:
Müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılansın.
Ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmalı.
Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçe olmaksızın bloke konulmamalı.
Limitlerin kullanıma hazır halde tutulmasına özen gösterilmeli.
Kredi kartı aidat tahsilatına itiraz edenlerin talebi doğrultusunda tahsilat geçici süreyle ertelenmeli.
Kart limitleri kısıtlanmamalı.
Temerrüt halinde kredi geri ödemesinin sigorta poliçesinden karşılanması sağlanmalı.
Emeklilerin banka değiştirmesinde fiili engeller kaldırılmalı.
BÜYÜMEMİZE İVME KATACAK
BDDK'nın hamlesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" ifadesini kullandı.