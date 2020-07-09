İyi günler benim ayak bileğimde platin var o yüzden askerlik yapmadım bunun için engelli raporu alınabilir mi ve ya erken emeklilik mümkün mü? Devran Dayan

Askerlikten muaf tutulma durumu ile engellilik durumu çok farklı tanımlamalar gerektirir. Her askerlikten muaf olan kişiye engelli raporu verilmez. Askerlik hizmetiniz boyunca koşacak, atlayacak ve ağır eğitimlere katılacağınızdan bacağınızda bulunan platin risk teşkil etmektedir. Bu durum askerlik için elverişsiz sayılabilir ancak normal hayatınızı sürdürmenize engel değildir. Yine de SGK merkezlerine giderek engelli raporu talebinde bulunabilirsiniz. Kurum sizi hakem hastanelere sevk edecek ve burada heyet raporunuz düzenlenecektir.



Merhum dedem Methi Yalçın'dan dolayı Anneme yetim aylığı bağlanmasını istememiz üzerine emeklilik sicil dosyası incelendi ve 01.12.1945 yılı ile 31.08.1961 tarihleri arasında 5434 sayılı kanuna tabi geçen toplam 09 yıl 06 ay hizmetinin bulunduğu anlaşıldı. Tasfiye olan hizmetlerinin 5510 sayılı kanunun geçici 4.maddesine göre ihya edilerek 3 bin 825,71 TL ödeme haziran ayı içerisinde gerçekleşti. (dedemin ölüm tarihi 1984 35 yıl aradan sonra zor bela)Sonuçta Anneme 01.06.2019 tarihinde emekli sandığı tarafından bağlandı. Benim sorum ise bu tarihten önceki (01.06.2019 ) 5 yıllık toplu emekli maaşlarını alabilme ihtimali var mı, varsa nasıl bir yol izlememiz gerekir acaba? Şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Ölüm aylıkları (dul ve yetim aylığı) 5510 sayılı kanunun 32,33,34 ve 35'inci maddelerinde belirtilmiştir. 5510 Sayılı kanunun 32.maddesinin değişik fıkrası gereği yazılı müracaat şartı bulunmaktadır. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse sigortalı eşini 2015 yılında kaybetmiş bir bayan 2020 yılında ölüm aylığına müracaat eder ise aylığı müracaat tarihi itibariyle hesaplanır. Müracaat öncesi süreler hak kazanılmış olarak değerlendirilmez.

Benim derdim Ocak 2020 sonu itibari ile çalıştığım yer ( özel sektör ) iş akdimi fesih etti. İşten çıkış kodu 04 olarak tarafıma kıdem ihbar tazminatımı ödedi. Bende emekliliği hak ettiğim için işyeri çıkış bildirgem ile ilgili sosyal güvenlik merkezine emeklilik başvurusu yaptım. Hemen sonrasında da işe iade davası açtım. Mart 2020 ilk haftasında arabulucuda ilk görüşmem var ama zannederim davaya konu olacak. Benim sadece tek sorum var, davayı kazanmam sonucunda boşta geçen 4 ay süre için beni işten atan şirket bu parayı ödeyecek ve sigorta primlerini yatıracak. (Şubat, mart nisan mayıs 2020 dönemleri için ) öte yandan da 1 Mart 2020 tarihinden itibaren emekli maaşım bağlanacak. Sorum şu yukarda bahsettiğim olay gerçekleştiğinde boşta geçen süre için emeklilik maaşımı iade etmem gerekecek mi? Yok iade etmeyeceksem işyerimi nasıl yönlendirmeliyim yani destek primi olarak mı sigortaya prim yatıracaklar? Görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla… Ozan Suphi Ertürk

Not : çalıştığım işyeri SGK kayıtlarında özel sektör görünmekte olup, bir belediye şirketidir. Benim bildiğim kadarı ile belediye şirketlerinde emekli olduktan sonra destek primi ödeyerek çalışılamamaktadır. ( Gerçi yukardaki konu farklı ortada bir mahkeme kararı olacak )



Merhaba, sizin durumunuzda olan kişilerin işlemlerinde uygulanacak olan prosedür SGK'nın 2011/58 sayılı genelgesinde düzenlenmiştir. Belirtilen Genelgeye göre işe iade davanızda bildirilecek olan 4 aylık sürede emeklilik var ise o süreler SGDP'ye tabi olarak bildirilecektir.

Yani davanın lehinize sonuçlanmasıyla birlikte bu konuda sizin işyerinize bilgi vermeniz gerekecektir. İşyeriniz de şubat ayını normal, mart, nisan ve mayıs aylarını ise emekli olduğunuzdan SGDP'ye tabi bildirecektir.