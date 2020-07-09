İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, fiyatlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,4 ve geçen yılın aralık ayına göre de yüzde 24,7 yükseldi.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, haziran ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa göre de yüzde 3 artış kaydedildi.

Yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 ayında 838 bin 379 adetlik satış olmuştu.

İlk yarıda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.