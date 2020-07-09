Gram altın fiyatları dün, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini 401 lira seviyesine taşırken; yeni güne 399 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 398.21 lira seviyesini, en yüksek ise 400.95 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 11.47 itibarıyla yüzde 0.47 oranında düşüşle 400.75 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 613 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 1818 dolar seviyesine kadar yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesini görürken; bugün en yüksek 1816 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.36 oranında düşüşle 1815 dolardan işlem gördü. Hürriyet'in haberine göre uzman isimler altının yönü ile ilgili yorumlarda bulundu.