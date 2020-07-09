En az 9.299 TL ödeme yapılacak mı? Devletten, sahip olunan çocuk başına 600 TL maddi yardım!

15 MAYIS 2015 SONRASINDA EVLAT EDİNİLEN ÇOCUKLAR İÇİN DOĞUM YARDIMI ALINABİLİR Mİ?

15 Mayıs 215 tarihinden sonra evlat edilen çocuklar için çocuk parası ödemesi yapılmaktadır. Ancak evlat edinilen çocuk için öncesinde doğum yardımı ödemesi alınmış ise tekrardan ödeme verilmez. Ancak ödeme yapılmasa dahi evlat edinilen çocuklar; doğum parsı miktarının belirlenmesinde kullanılan çocuk sayısında etkili olur.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?

Doğum yardımı ödemeleri ilgili kurumlar üzerinden yapılan başvurunun olumlu olarak sonuçlanmasını takip eden ay yapılır. Tek seferlik olarak yapılan ödeme hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden çekilir. Özellikle annelerin adına yatırılan para, annenin Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması durumunda babalara yapılır. Aynı zamanda annenin vefat etmesi durumunda da babalar üzerinden ödeme yapılır.