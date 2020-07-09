1,2 milyon liraya lüks otomobil aldı! Başına gelmeyen kalmadı





MAHKEME, ARACIN YAĞ TÜKETİM ORANINA VURGU YAPTI

Mahkeme, kararında 1217 kilometrelik kullanım mesafesinde aracın 0.568 gram yağ eksilttiğinin tespit edildiği, 1000 kilometrede 0,8 lt yağ tüketiminin öngörüldüğü ve bununnormal değer olduğuna işaret ederek, kararında değerlendirmede bulundu:



"Aracın 15 bin bin kilometrede yağ değişim periyodunda motorun yağ değişim hacminin oldukça üstünde bir değerde yağ tüketilebileceğinin tespit edildiği ve yapılan test sonucunda aracın her 1000 kilometrede 0,55 litre yağ tükettiğinin test edildiği, 15 bin kilometrelik servis periyoduna gelindiğinde yaklaşık 8,25 litre gibi büyük oranda yağ tüketmiş olacağı, aracın ilk servis bakımına gelindiğinde karterde yağın kalmayacağı, çok yüksek değerde olan bu oranın günümüz otomotiv teknolojisi ile bağdaşmadığı, bu şekilde yağ tüketme ve eksiltme işleminin üretime dayalı olduğu ve satış sırasında tüketici tarafından normal bir araştırma ile bu tespit edilememektedir."



"BAYİ DE AYIPLI MALDAN AYNI ORANDA SORUMLU"

Bunun 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 8. maddesi gereği "gizli ayıplı" olduğuna kanaat getiren mahkemenin kararında, "Davacı tüketici gizli ayıp nedeniyle bu kanunun 11. maddesi gereği tercih hakkına göre aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi yerinde bulunmuştur. Bu durumdan otomobil şirketi ile satışı yapan bayi olan davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sonuç ve kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Mahkeme ayrıca yasa gereği 86 bin 667 liralık harcın Hazine'ye yatırılmasına ve 62 bin liralık avukatlık ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine hükmetti.



"FİRMA YARGILAMAYI SÜRÜNCEMEDE BIRAKMAKTADIR"

Davaya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Avukat Büşra Altunay, müvekkilinin o dönem 330 bin avro ödeyerek satın aldığı lüks aracının motor yağ yakma sorunu nedeniyle hayati tehlike saçıp sürekli yolda kaldığını söyledi.



Kliması dahi çalışmayan otomobile satın alındığı andan bu yana üretim hatası yüzünden çok fazla masraf yapıldığını anlatan Altunay, mahkemenin kararının yerinde olduğunu söyledi.



Altunay, karar uyarınca müvekkilinin mağduriyetinin giderilmesini beklerken yerel mahkeme kararının istinaf edilip icranın geri bırakılması prosedürünün işletildiğini anlattı.



Mevcut işleyiş içinde haklılığına karar verilen tüketicinin mağduriyetinin hala giderilmediğine vurgu yapan Altunay, "Aksine bu mağduriyetin katlanarak devam ettiği ortadadır. Zayıf durumda bulunan tüketici karşısında yer alan dünya devi firma, markaya duyulan güveni boşa çıkararak sırf kararı uygulamamak için yargılamayı sürüncemede bırakmaktadır." diye konuştu.



Büşra Altunay, tüketici mahkemelerinin kararlarının bu şekilde tüketici mağduriyetinin yaşanmaması amacıyla ilk derece mahkemesinde sonuçlanmasının ardından derhal uygulanmasının önemine işaret ederek, icranın geri bırakılması prosedürünün işlememesi için gerekli kanuni düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.



Müvekkilinin klima sorunu nedeniyle araç içinde zehirlendiğini anlatan Altunay, buna ilişkin raporların da mevcut olduğunu ifade etti.