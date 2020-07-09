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    • 09.07.2020 17:34
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    • 09.07.2020 17:34
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    10 Temmuz Cuma! kataloğu indirimli ürünler listesi!

    ürünler kataloğu! Cuma listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Alışveriş severler tarafından sorgulanan i Cuma günü satışa çıkıyor. Hesaplı ve indirimli ürünleriyle dikkat çeken BİM aktüel kataloğunun fiyat ve ürün bilgilerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte BİM aktüel 10 Temmuz Cuma kataloğu!

    BİM aktüel 10 Temmuz Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi!

    BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi! 10 Temmuz BİM aktüel listesi merak ediliyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde Cuma günleri uygun fiyatlı ürünler satışa çıkıyor. Birbirinden hesaplı ürünler alışveriş severler tarafından araştırılıyor. Peki, BİM aktüel ürünler 10 Temmuz kataloğunda neler var? İşte, BİM aktüel katalog!

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 10 TEMMUZ KATALOĞU!

    Dji Tello Drone

    • Ağırlık: 80 g
    • Uçuş Süresi: 13 dk
    • Mesafe: 100 m
    • Maksimum hız: 19 km/h
    • Çözünürlük: 720p/2592x1936
    • Pil: 1100 mAH
    • Cep Telefonuyla Kontrol Edilme
    • EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu
    • 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi
    • Otomatik Kalkış / İniş
    • Sıçrama Modu

    Dijitsu Vantilatör 16"

    • 16" (40 cm)
    • 45 W motor gücü

    Maxi Scooter

    • Katlanır gidon, 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, ayarlanabilir boyut
    • 50 kg kadar taşıma kapasitesi

    Haberler Ekonomi BİM aktüel 10 Temmuz Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi!
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