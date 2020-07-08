Asgari ücrete zam geldi mi sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurlara yapılacak zam oranı belli oldu. Bilindiği üzere her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılı başında yüzde 15.03 zam yapılmıştı. Peki, 2020 net-brüt asgari ücret ve AGİ ne kadar oldu? İşte o soruların yanıtları...

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILDI MI?

2020 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.