BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. Haftanın fırsatlı ürünlerini inceleyip satın almak isteyen vatandaşlar listeyi ve fiyat bilgilerini arama motorları üzerinden sorguluyor. BİM'de bu hafta teknoloji ürünleri ön planda yer alırken Dji Tello Drone ürününün yanı sıra meşrubat araç aksesuarları da indirimleriyle dikkat çekiyor. İşte BİM 10 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi...

BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Dji Tello Drone

• Ağırlık: 80 g

• Uçuş Süresi: 13 dk

• Mesafe: 100 m

• Maksimum hız: 19 km/h

• Çözünürlük: 720p/2592x1936

• Pil: 1100 mAH

• Cep Telefonuyla Kontrol Edilme

• EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu

• 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi

• Otomatik Kalkış / İniş

• Sıçrama Modu

Dijitsu Vantilatör 16"

• 16" (40 cm)

• 45 W motor gücü