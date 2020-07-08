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    • Ekonomi
    • 08.07.2020 23:21
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    • 08.07.2020 23:21
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    10 Temmuz aktüel kataloğu! Sensörlü Wireless Şarj dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor

    10 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri cuma günü sabah saatlerinde raflardaki yerini alacak ve firma tarafından müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM'de bu hafta Dji Tello Drone, Vantilatör 16", Maxi Scooter, Smartsensor Sensörlü Wireless Şarj ve Telefon Tutucu, CG Mobile Silikon Yapışkanlı Telefon Tutucu - Kablo Sarıcı fiyatlarıyla dikkat çekti. BİM 10 Temmuz kampanyalarını ve fiyat listesini sizin için derledik. İşte BİM'de haftanın fırsatlı ürünleri

    BİM 10 Temmuz aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. Haftanın fırsatlı ürünlerini inceleyip satın almak isteyen vatandaşlar listeyi ve fiyat bilgilerini arama motorları üzerinden sorguluyor. BİM'de bu hafta teknoloji ürünleri ön planda yer alırken Dji Tello Drone ürününün yanı sıra meşrubat araç aksesuarları da indirimleriyle dikkat çekiyor. İşte BİM 10 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi...

    BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Dji Tello Drone

    • Ağırlık: 80 g
    • Uçuş Süresi: 13 dk
    • Mesafe: 100 m
    • Maksimum hız: 19 km/h
    • Çözünürlük: 720p/2592x1936
    • Pil: 1100 mAH
    • Cep Telefonuyla Kontrol Edilme
    • EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu
    • 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi
    • Otomatik Kalkış / İniş
    • Sıçrama Modu

    Dijitsu Vantilatör 16"

    • 16" (40 cm)
    • 45 W motor gücü

    Maxi Scooter

    • Katlanır gidon, 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, ayarlanabilir boyut
    • 50 kg kadar taşıma kapasitesi

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