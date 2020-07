Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yılda 300 bin olmak üzere 5 yıl içinde 1,5 milyon acil öncelikli dediğimiz konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.



Bakan Kurum, İller Bankası A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Kurum, şehirleri birer 'marka şehir' haline getirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Bugün tüm il ve ilçelerin 50 yılını, 100 yılını birlikte planladıklarını ve projelendirdiklerini belirten Kurum, "Cennet vatanımızın birbirinden güzel her bir şehrini 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlıyoruz. Şehirlerimizin geleceği, milletimizin huzuru için gerçekleştirdiğimiz projelerin başında kentsel dönüşüm geliyor. Ülkemiz deprem kuşağında, depremle ilgili birçok acıları yaşıyoruz. Bu acıları yaşamamak adına da depremle ilgili dönüşümümüzü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. 2012 yılında Cumhurbaşkanı'mızın 'Bedeli ne olursa olsun yapacağız' sözleriyle kentsel dönüşüm seferberliği başlattılar. Bugüne kadar tüm Türkiye'de 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağlamış olduk" dedi.



'ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının süratle devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, en son Sivrice merkezli depremden sonra Elazığ'da 24 bin konut çalışmasını başlattıklarını, 1 yıl içinde hem Elazığ'da hem Malatya'da deprem konutlarını teslim edeceklerini kaydetti. Kurum, "Bu hafta sonu da Zeytinburnu ve Kağıthane'de bin 27 adet deprem konutumuzun temellerini atıyoruz. İstanbul'umuzu depreme karşı hazır hale getirmek için çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Bolu, Malatya, Samsun, Sivas, Sinop ve Zonguldak'a kadar Türkiye'nin bir köşesinden bir köşesinde kentsel dönüşüm projelerimizi depreme karşı şehirlerimizi hazır hale getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 104 bin bağımsız birimin üretilmesine yönelik projelerimizi başlatmış bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmalarla birlikte yılda 300 bin olmak üzere 5 yıl içinde 1,5 milyon acil öncelikli dediğimiz konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



'HEDEFİMİZ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANI 15 METREKAREYE ÇIKARMAK'

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamında, 81 ilde tarihi kent meydanlarını tekrar gün yüzüne çıkarmak için projeler yaptıklarını belirterek, meydanları tarihi kimliğe kavuşturacak projelerle yüzlerce tarihi ve kültürel yapıyı yeniden ihya ettiklerini, yeniledikleri iş yerlerini ise esnafa kazandırdıklarını anlattı. Şehirlere denizlerin ve yeşil alanların nefes aldırdığını vurgulayan Kurum, "Ülkemizde kişi başı yeşil alan miktarımız şu an 8-10 metrekare seviyesinde. Gelişmiş ülkelerde bu 15 metrekare ve üzerinde. Bizim de hedefimiz kişi başına düşen yeşil alanı 15 metrekare üzerine çıkarmak" dedi.



'KAÇAK YAPILARI YIKIYORUZ'

Tarihi değerleri korumanın yanı sıra doğal alanları, gölleri ve yaylaları da koruduklarını kaydeden Bakan Kurum, "Hiçbir şekilde ranta konu etmeyecek projeleri yapıyoruz. Bu çerçevede Salda'da, Ayder'de, Uzungöl'de ve birçok şehrimizde tüm doğal alanlarımızda ne kadar kaçak yapı varsa mücadele ediyor, kaçak yapıları yıkıyor, görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz. Doğal yapıya uygun projelerle bu tabiat harikalarını muhafaza ediyoruz. Şehirlerimizin nazar boncukları olan göllerimizi temizlemek için Mogan Gölü ve Beyşehir Gölü'nde çalışmalarımızı başlattık. İnşallah göllerimizi endüstriyel atıklardan, insan kaynaklı kirlilikten temizleyeceğiz" diye konuştu.