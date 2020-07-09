ABD medyasında Brooks Brothers'ın için pek çok alıcı olduğu ancak bunların çoğunun markayı daha az mağaza ile almak istediği belirtiliyor.

Dünya genelinde 500'den fazla mağazası olan ve 4 bin 25 kişi çalıştıran Brooks Brothers 51 Kuzey Amerika mağazasını kapatma kararı aldı ve sayının 250'yi bulabileceği belirtiliyor.

Satış mağazalarının yanı sıra üretim atölyeleri de kapatmalardan etkilenecek. 15 Ağustos itibarıyla takım elbise, kravat ve gömlek üretiminin yüzde 7'sinin yapıldığı Massachusetts, Kuzey Carolina ve New York'ta bulunan tesisler kapatılacak.