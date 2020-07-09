Kredili konut satışında rekor artış! Geçen yıla göre...





İZMİR'İN DEĞERİ ARTIYOR

Türkiye'deki konut satışlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "Emlak piyasası, yeni bir rekora koşuyor. Türkiye'de, 1-27 Haziran 2020 tarihleri arasında kredili konut satışı 93 bin 704 oldu. Arsa ve iş yeri satışı ile birlikte rakam 284 bin 487'ye ulaştı. Geçen yılın haziran ayında 6 bin 658 kredili konut satışının olduğunu düşünürsek, vatandaşın ne derece ilgi gösterdiğini de anlamış oluruz. Yaklaşık 15 kat artış, azımsanacak bir rakam değil. Yaz boyunca da hareketlilik devam edecek gibi duruyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, konut satışında başta olan illerimiz. İzmir'de, 1-27 Haziran arasındaki kredili konut satışı 6 bin 220. İzmir, bu sayıyla İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada. İzmir, zaten uzun süredir ilgiyi üzerinde toplayan bir şehir. Yaşam kalitesi ve uygun ikliminin yanı sıra pandemi sürecinde genel olarak vakaların az seyretmesi de İzmir'e olan ilgiyi artırdı. İzmir, değerini her geçen gün artıran ve Avrupa'nın birçok şehriyle rekabet etme gücü olan bir şehir" diye konuştu.