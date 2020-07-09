Evde bakım maaşı parası yatan iller 9 Temmuz! Evde bakım parası yattı mı?

9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yattı mı? Yüzbinlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Emekli ve memura yapılan Temmuz zammından evde bakım maaşı alan vatandaşlar da faydalanabilecek. Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Peki, 9 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? İşte yanıtı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

9 Temmuz günü herhangi bir ilden evde bakım maaşının yatırıldığı haberi gelmedi. Liste açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı. 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Enflasyon oranın açıklanmasıyla evde bakım parası 1.544.00 TL oldu.