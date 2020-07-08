YKS gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? ÖSYM görevli ücretleri hesaplara yattı mı?

Sınavlar ÖSYM, MEB ve Açık Öğretim Fakülteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınav organizasyonlarında en çok görev alan kamu görevlisi grubunu da öğretmenler oluşturmaktadır. Sınavları ülkemizde belli başlı kurumlar tarafından yapıldığı için bu görevlerin zamanları, süreleri ve ücretlendirmeleri de farklı olmaktadır. Örgün ve yaygın eğitime dahil sınavlar yıl içerisinde genellikle de birbirleriyle çakışmayacak şekilde takvime bağlanarak öncesinden duyurulmaktadır. Sınavlarda görev alacak öğretmenler de açılan başvuru sayfalarından başvurularını gerçekleştirmekte ve görev almaktadırlar.

2020 YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bina Sınav Sorumlusu 369 TL,

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 246 TL,

Bina Yöneticisi 246 TL,

Bina Yönetici Yardımcısı 221 TL,

Salon Başkanı 221 TL,

Gözetmen 184 TL,

Yedek Gözetmen 147 TL,

Yardımcı Engelli Gözetmen 246 TL alacak.





YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları için tarih verildi.

YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.