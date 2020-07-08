Piyasalardaki güncel gelişmeleri ve dolar ve euro alış satış fiyatlarını yakından takip edenler son durumu öğrenmek istiyor. Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi. Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Peki, dolar ve euro kaç TL? 8 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?