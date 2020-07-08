Piyasalardaki güncel gelişmeleri ve dolar ve euro alış satış fiyatlarını yakından takip edenler son durumu öğrenmek istiyor. Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi. Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Peki, dolar ve euro kaç TL? 8 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 398 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 393 bin lira, en yüksek 398 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 398 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 674 milyon 941 bin 66,66 lira, işlem miktarı ise 4.243,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 699 milyon 685 bin 603,96 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 367 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 12.569 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşerek 6.158 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalarak 7.382 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 5.018 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 20.010 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1293 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,2563 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin etkisiyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyrin gözlemlendiğini söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de ise haftalık Mortgage başvurularının izleneceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
Dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişeleri gündemde kalmaya devam ederken, yatırımcı risk iştahının bol likidite ortamı ve mali politikalardan destek bulduğu görülüyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgının hızlandığı ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşılmadığını belirtmesi her ne kadar ikinci dalga endişelerini artırsa da Çin borsasında yükselişin devam ettiği görülüyor.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksinin pazartesi günkü yüzde 5,7'lik hızlı yükselişi dün yüzde 0,37 ile sınırlı kaldı. Endeks bugün ise yeniden hızlı yükselirken, günü yüzde 1,7 artışla 3.403 puandan tamamladı.
Japonya'da ekonomi gözlemcileri anketine göre cari endeks haziranda 38,8'le beklentilerin üzerinde gelirken, ülkede Kovid-19 kapsamında yeni bir acil durum ilan edilmeyeceği bildirildi.
Gelişmelere karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 22.439 puandan günü tamamladı. Endeksteki düşüşte yenin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerine satış getirmesi etkili oldu.
Dolar/yen paritesi saat 1.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,4 seviyelerinde hareket ediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 36.698 puanda, Hıng Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 26.070 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.159 puanda seyrediyor.