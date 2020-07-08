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    • Ekonomi
    • 08.07.2020 15:41
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    • 08.07.2020 15:41
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    ürünleri raflarda! 'ta bu hafta hangi indirimler var?

    ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren raflarda yer aldı. Firma tarafından ürünler ve fiyat liste duyuruldu. Haftanın fırsatlı ürünlerinde ankastre ocak, fırın ve davlumbaz ön planda yer alıyor. Özellikle mutfak ürünleriyle ön plana çıkan kataloğdaki indirimler yarın raflarda yerini alacak. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ve mutfak eşyalarındaki sürprizler dikkat çekiyor. Peki, 'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte detaylar...

    ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri raflarda!

    ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğuyla onlarca ürün indirimli olarak satışa sunuldu. Özellikle mutfak ürünleriyle ön plana çıkan kataloğdaki indirimler dikkatleri üzerine çekti. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler merak ediliyor.. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ve mutfak eşyalarındaki fiyatlar ön planda bulunuyor. İşte ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 8 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Ankastre Ocak

    • 4 Gözü gazlı
    • Doğalgaz ve LPG uyumlu
    • Gaz kesme emniyeti
    • Otomatik ateşleme
    • Emaye ızgara
    • Temperli cam
    • Yüksek verimli yanış

    Ankastre Fırın

    • Kolay çıkarılabilir çift cam
    • Siyah emaye
    • A Sınıfı enerji
    • 3+1 Fonksiyon
    • 1 Tepsi, 1 Izgara
    • Fırın içi aydınlatma lambası
    • 9 cm kontrol paneli
    • 75 Litre geniş hacim

    Ankastre Davlumbaz

    • 3 Kademeli kontrol paneli
    • 60 cm genişlik
    • Push button
    • 450 m³/h
    • Led aydınlatma
    • 56 Dba ses seviyesi

    Haberler Ekonomi ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri raflarda! ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var?
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