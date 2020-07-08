ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğuyla onlarca ürün indirimli olarak satışa sunuldu. Özellikle mutfak ürünleriyle ön plana çıkan kataloğdaki indirimler dikkatleri üzerine çekti. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler merak ediliyor.. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ve mutfak eşyalarındaki fiyatlar ön planda bulunuyor. İşte ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri

ŞOK 8 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Ankastre Ocak

• 4 Gözü gazlı

• Doğalgaz ve LPG uyumlu

• Gaz kesme emniyeti

• Otomatik ateşleme

• Emaye ızgara

• Temperli cam

• Yüksek verimli yanış

Ankastre Fırın

• Kolay çıkarılabilir çift cam

• Siyah emaye

• A Sınıfı enerji

• 3+1 Fonksiyon

• 1 Tepsi, 1 Izgara

• Fırın içi aydınlatma lambası

• 9 cm kontrol paneli

• 75 Litre geniş hacim

Ankastre Davlumbaz

• 3 Kademeli kontrol paneli

• 60 cm genişlik

• Push button

• 450 m³/h

• Led aydınlatma

• 56 Dba ses seviyesi