Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme de alıyor. Emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var.
Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 483 lira seviyesinde bulunuyor. Emekli maaşları bu ay yüzde 5.75 zamlanırken, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarları da yükseldi.
Memur maaş katsayısındaki yüzde 5.75'lik artış ile de emekli doktorların ilave ödemesi arttı.
Aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liraya çıktı.
DUL VE YETİMLER DE ALIYOR
● İlave ödeme, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yönelik bir uygulama.
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Eğer emekli doktor, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarsa ilave ödeme kesiliyor.
● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.