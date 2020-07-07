BİM 10 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listeleri belli oldu. Ürünler cuma günü marketin açılış saatlerinden itibaren müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM'de bu hafta Dji Tello Drone, Vantilatör 16", Maxi Scooter, Smartsensor Sensörlü Wireless Şarj ve Telefon Tutucu, CG Mobile Silikon Yapışkanlı Telefon Tutucu - Kablo Sarıcı fiyatlarıyla dikkat çekti. BİM 10 Temmuz kampanyaları ve fiyat listesini sizin için derledik. İşte Cuma günü ürünleri

BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Dji Tello Drone

• Ağırlık: 80 g

• Uçuş Süresi: 13 dk

• Mesafe: 100 m

• Maksimum hız: 19 km/h

• Çözünürlük: 720p/2592x1936

• Pil: 1100 mAH

• Cep Telefonuyla Kontrol Edilme

• EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu

• 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi

• Otomatik Kalkış / İniş

• Sıçrama Modu

Dijitsu Vantilatör 16"

• 16" (40 cm)

• 45 W motor gücü