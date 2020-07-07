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    • 07.07.2020 22:58
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    10 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünlerinde yeni fırsatlar! Araç aksesuarları ön planda...

    10 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda yer alan ürünler araştırılmaya başlandı. Haftanın fırsatlı ürünlerini inceleyip satın almak isteyen vatandaşlar listeyi ve fiyat bilgilerini arama motorları üzerinden sorguluyor. BİM'de bu hafta teknoloji ürünleri ön planda yer alırken Dji Tello Drone ürününün yanı sıra meşrubat araç aksesuarları da indirimleriyle dikkat çekiyor. İşte BİM 10 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri fiyatları...

    BİM 10 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünleri nelerdir?

    BİM 10 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listeleri belli oldu. Ürünler cuma günü marketin açılış saatlerinden itibaren müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM'de bu hafta Dji Tello Drone, Vantilatör 16", Maxi Scooter, Smartsensor Sensörlü Wireless Şarj ve Telefon Tutucu, CG Mobile Silikon Yapışkanlı Telefon Tutucu - Kablo Sarıcı fiyatlarıyla dikkat çekti. BİM 10 Temmuz kampanyaları ve fiyat listesini sizin için derledik. İşte Cuma günü ürünleri

    BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Dji Tello Drone

    • Ağırlık: 80 g
    • Uçuş Süresi: 13 dk
    • Mesafe: 100 m
    • Maksimum hız: 19 km/h
    • Çözünürlük: 720p/2592x1936
    • Pil: 1100 mAH
    • Cep Telefonuyla Kontrol Edilme
    • EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu
    • 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi
    • Otomatik Kalkış / İniş
    • Sıçrama Modu

    Dijitsu Vantilatör 16"

    • 16" (40 cm)
    • 45 W motor gücü

    Maxi Scooter

    • Katlanır gidon, 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, ayarlanabilir boyut
    • 50 kg kadar taşıma kapasitesi

    Haberler Ekonomi BİM 10 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünlerinde yeni fırsatlar! Araç aksesuarları ön planda...
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