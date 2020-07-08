400 lira sınırında altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! İşte gram, çeyrek, tam altın ve 22-18 ayar bilezik fiyatları

Altının gram fiyatı 400 lira sınırına dayanarak tarihi zirvesini geliştirirken, ons fiyatı da 9 yılın zirvesini gördü. Altının bu yükselişi sonrası yatırım planı yapanlar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı İşte gram altın fiyatlarında son durum... Altının ons fiyatı 1800 doları görerek 8 Kasım 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.22 oranında yükselişle 1798 dolardan işlem gördü. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de