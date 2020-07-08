Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları düğün sezonunun başlamasıyla birlikte hareketlendi. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.657 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 400,20 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 393 bin lira, en yüksek 398 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 398 bin liradan tamamladı. Gram altın ise 400 lirayı görerek rekor tazeledi. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?