Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları düğün sezonunun başlamasıyla birlikte hareketlendi. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.657 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 400,20 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 393 bin lira, en yüksek 398 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 398 bin liradan tamamladı. Gram altın ise 400 lirayı görerek rekor tazeledi. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|396,00
|396,20
|400,00
|400,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.610,00
|2.631,00
|2.636,00
|2.657,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|361,00
|365,00
|365,00
|369,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.550,00
|2.570,00
|2.576,00
|2.596,00
|Yarım Ziynet
|1.275,00
|1.285,00
|1.288,00
|1.298,00
|Çeyrek Ziynet
|638,00
|643,00
|644,00
|649,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 400,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.657 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 400,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 398 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 393 bin lira, en yüksek 398 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 398 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 674 milyon 941 bin 66,66 lira, işlem miktarı ise 4.243,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 699 milyon 685 bin 603,96 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.811,54 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.811,54 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 398 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8475 lira, satışta 6,8750 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8471 lira, satışta 6,8745 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,72'den, bileşik getirisi de yüzde 9,96'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1327, sterlin/dolar paritesi 1,2588, dolar/yen paritesi de 107,48 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,24 artışla 43,06 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR
Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi.
Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti.
Altının onsu 1.812 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bugün üstüste rekorlar kırarak 400 lirayı gördü.
ALTIN 1,810 DOLARI DA AŞTI
Altın fiyatları, Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşarken, stok artışıyla düşen petrol fiyatları da, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) 2021 yılına ilişkin öngörüleriyle yeniden 43 doların üzerine döndü.
Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu.
EIA'nın bugün açıklanan aylık "Kısa Dönemli Enerji Görünümü" raporunda, ABD'de akaryakıt tüketiminin 2020 genelinde günde ortalama 2.1 milyon varil düşeceği, ancak 2021 yılında bu daralmanın 0.5 milyon varilde kalacağı belirtildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.33 artışla 43.15 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.49 artışla 40.79 dolar,
- altın yüzde 1.03 artışla 1,813.60 dolar,
- gümüş yüzde 2.37 artışla 18.70 dolar,
- bakır yüzde 0.86 artışla 6,193.00 dolar,
- platin yüzde 1.43 artışla 851.93 dolar,
- paladyum yüzde 0.71 artışla 1,943.26 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 400 liraya, çeyrek altın 656 liraya, Cumhuriyet altını da 2,612 liraya yükseldi.