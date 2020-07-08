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    • 08.07.2020 21:04
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan tamamladı. Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Odaş Elektrik 2,71 2,86 -5,24
    Oyak Çimento 9,42 9,87 -4,56
    Albaraka Türk 1,79 1,87 -4,28
    Karsan Otomotiv 3,53 3,67 -3,81
    Bagfaş 17,91 18,59 -3,66
    Torunlar GMYO 3,99 4,14 -3,62
    Aksa Enerji 5,78 5,99 -3,51
    Şekerbank 1,68 1,74 -3,45
    DO-CO 328,40 339,40 -3,24
    Akçansa 14,95 15,45 -3,24
    Çimsa 11,11 11,48 -3,22
    Petkim 4,28 4,42 -3,17
    Türk Hava Yolları 11,31 11,64 -2,84
    Mavi Giyim 47,14 48,40 -2,60
    Ford Otosan 73,05 75,00 -2,60
    Bursa Çimento 4,67 4,79 -2,51
    TAV Havalimanları 17,68 18,12 -2,43
    Çelebi 73,00 74,80 -2,41
    Pegasus 50,85 52,00 -2,21
    Halk GMYO 2,34 2,39 -2,09

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