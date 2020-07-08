ÖTV indirimi gelecek mi? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan uygun faizli taşıt kredisinin ardından otomobil piyasası hareketlendi. Son dönemlerde yükselişe geçen ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi sürerken öte yandan sıfır araçların ne zaman geleceği de merak konusu oldu. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, otomotiv piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte detaylar...

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

ÖTV indirimi olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

2. EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? SIFIR ARAÇLAR...

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." dedi.