



EVDE BAKIM PARASI 1.544 TL

Bu yılın ilk 6 ayında bin 460 lira olan engellilerin evde bakım yardımı da temmuz ayı itibariyle bin 544 lira oldu. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 2 bin 921 liradan 3 bin 88 liraya yükseldi. Engelliye bakanların evde bakım parası alabilmesi için engellinin en az yüzde 50 oranında engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekiyor. Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da arttı. Yaşlılar için harçlık tutarı 247 liradan 261 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 99 liradan 104 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 148 liradan 156 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 198 liradan 209 liraya çıkt