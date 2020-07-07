8 Temmuz benzin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Yapılan son açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi. Bu kapsamda milyonlarca araç sahibi İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL sorusuna yoğun bir şekilde yanıt aramaya başladı. İşte 8 Temmuz benzin fiyatları
8 TEMMUZ BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,44 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,28 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,36 liradan 6,46 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doların üzerinde tutunurken, büyük ekonomilere ilişkin olumlu verilerle 43 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Covid-19 kaygılarıyla hafif geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.49 düşüşle 42.91 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.44 düşüşle 40.52 dolar,
- altın yüzde 0.06 artışla 1,785.44 dolar,
- gümüş yüzde 0.88 düşüşle 18.12 dolar,
- bakır yüzde 2.08 artışla 6,140.00 dolar,
- platin yüzde 1.30 artışla 836.77 dolar,
- paladyum yüzde 0.55 düşüşle 1,924.52 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 393 liraya, çeyrek altın 644 liraya, Cumhuriyet altını da 2,563 liraya geriledi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 42,54 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,54 dolardan işlem görüyor.
Dün 43,71 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 42,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,06 dolardan alıcı buldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, dünya genelinde ekonomik faaliyetleri ve petrol tüketimini olumsuz etkileyerek fiyatları baskı altında tutmaya devam ediyor.
ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede ham petrol talebinin yılın ikinci yarısında da zayıf kalacağına işaret ediyor.
Ülkenin en büyük ekonomilerine sahip ve petrol tüketiminin en yüksek olduğu Kaliforniya, Teksas ve Florida eyaletlerinde yeni vaka sayılarında her geçen gün rekor kaydedilmesi yatırımcıları endişelendiriyor.
Brent petrolde teknik olarak 42,88 ile 43,04 dolar aralığının direnç, 42,44 ile 42,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.