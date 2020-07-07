8 Temmuz benzin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Yapılan son açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi. Bu kapsamda milyonlarca araç sahibi İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL sorusuna yoğun bir şekilde yanıt aramaya başladı. İşte 8 Temmuz benzin fiyatları

8 TEMMUZ BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,44 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,28 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,36 liradan 6,46 liraya yükselecek.