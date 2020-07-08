Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.07.2020 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2020 09:01
    ABONE OL

    Son dakika: 'de yayımlandı! için 29 kadro!

    AŞ Genel Müdürlüğünün nda Bazı Kadroların İhdas Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı. Buna göre, kurumun taşra teşkilatı için 3 bölge müdürü, 6 bölge müdür yardımcısı, 20 başuzman kadrosu oluşturuldu.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜRASAŞ için 29 kadro!

    AŞ () Genel Müdürlüğüne 3 bölge müdürü, 6 bölge müdür yardımcısı ve 20 başuzman edildi.

    Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğünün nda Bazı Kadroların İhdas Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

    Buna göre, kurumun taşra teşkilatı için 3 bölge müdürü, 6 bölge müdür yardımcısı, 20 başuzman kadrosu oluşturuldu.

    TÜRASAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak mart ayında kurulmuştu.

    Kurumun Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar getirilirken, yönetim kuruluna atamalar da geçen ay yapılmıştı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜRASAŞ için 29 kadro!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri