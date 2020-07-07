Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan son açıklamaya göre bazı illerde arsa satış ve kiralama yapılacağı duyuruldu. Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 lira olan arsaların satışı ve kiralanması açık artırma yöntemiyle yapılacak. TOKİ, satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabileceğini duyurdu. İşte arsa satış ve kiralamasının yapılacağı o iller...

HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ illerinde toplam 3.800.951 m2 büyüklüğünde 199 adet arsayı satışa sundu. Ayrıca Iğdır, Konya ve İzmir illerinde bulunan yaklaşık 1.345.474 m² yedi arsanın da 5 yıl süre ile kiralanacağı duyuruldu. Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 TL olan arsaların satışı ve kiralanmasının "Açık Artırma" yöntemi ile yapılacağı belirtildi.