Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 393,7 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 396,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 394 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin 950 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?