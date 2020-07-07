Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 393,7 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 396,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 394 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin 950 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|394,00
|394,20
|396,00
|396,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.598,00
|2.619,00
|2.610,00
|2.631,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|359,50
|363,50
|361,00
|365,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.539,00
|2.559,00
|2.550,00
|2.570,00
|Yarım Ziynet
|1.269,00
|1.279,00
|1.275,00
|1.285,00
|Çeyrek Ziynet
|635,00
|640,00
|638,00
|643,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 396,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını 2.631,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 396,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 950 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 394 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin 950 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 396 milyon 108 bin 241,18 lira, işlem miktarı ise 1.024,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 969 bin 241,18 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doların üzerinde tutunurken, büyük ekonomilere ilişkin olumlu verilerle 43 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Covid-19 kaygılarıyla hafif geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.49 düşüşle 42.91 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.44 düşüşle 40.52 dolar,
- altın yüzde 0.06 artışla 1,785.44 dolar,
- gümüş yüzde 0.88 düşüşle 18.12 dolar,
- bakır yüzde 2.08 artışla 6,140.00 dolar,
- platin yüzde 1.30 artışla 836.77 dolar,
- paladyum yüzde 0.55 düşüşle 1,924.52 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 393 liraya, çeyrek altın 644 liraya, Cumhuriyet altını da 2,563 liraya geriledi.
ALTININ ONSU 1.793,35 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.793,35 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin 950 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8471 lira, satışta 6,8745 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8419 lira, satışta 6,8693 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,89'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1290, sterlin/dolar paritesi 1,2584, dolar/yen paritesi de 107,50 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,38 artışla 43,27 dolardan işlem görüyor.