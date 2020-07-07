Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|2,78
|2,88
|-3,47
|Şok Marketler
|14,10
|14,57
|-3,23
|Albaraka Türk
|1,87
|1,93
|-3,11
|Klimasan Klima
|16,50
|16,96
|-2,71
|Alkim Kimya
|13,16
|13,50
|-2,52
|Kerevitaş Gıda
|5,11
|5,24
|-2,48
|TAV Havalimanları
|18,12
|18,53
|-2,21
|Good-Year
|5,83
|5,96
|-2,18
|Netaş Telekom.
|15,64
|15,98
|-2,13
|İskenderun Demir Çelik
|7,40
|7,56
|-2,12
|Pegasus
|52,00
|53,10
|-2,07
|Çelebi
|74,80
|76,35
|-2,03
|Borusan Mannesmann
|12,02
|12,26
|-1,96
|Türk Hava Yolları
|11,64
|11,87
|-1,94
|Selçuk Ecza Deposu
|9,20
|9,38
|-1,92
|Bagfaş
|18,59
|18,95
|-1,90
|Global Yat. Holding
|4,16
|4,24
|-1,89
|Migros Ticaret
|42,60
|43,38
|-1,80
|DO-CO
|339,40
|345,50
|-1,77
|Çemtaş
|8,98
|9,14
|-1,75