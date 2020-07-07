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    • 07.07.2020 20:31
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 7 Temmuz

    'da BIST 100 endeksi, 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 2,78 2,88 -3,47
    Şok Marketler 14,10 14,57 -3,23
    Albaraka Türk 1,87 1,93 -3,11
    Klimasan Klima 16,50 16,96 -2,71
    Alkim Kimya 13,16 13,50 -2,52
    Kerevitaş Gıda 5,11 5,24 -2,48
    TAV Havalimanları 18,12 18,53 -2,21
    Good-Year 5,83 5,96 -2,18
    Netaş Telekom. 15,64 15,98 -2,13
    İskenderun Demir Çelik 7,40 7,56 -2,12
    Pegasus 52,00 53,10 -2,07
    Çelebi 74,80 76,35 -2,03
    Borusan Mannesmann 12,02 12,26 -1,96
    Türk Hava Yolları 11,64 11,87 -1,94
    Selçuk Ecza Deposu 9,20 9,38 -1,92
    Bagfaş 18,59 18,95 -1,90
    Global Yat. Holding 4,16 4,24 -1,89
    Migros Ticaret 42,60 43,38 -1,80
    DO-CO 339,40 345,50 -1,77
    Çemtaş 8,98 9,14 -1,75

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 7 Temmuz BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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