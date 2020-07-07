Pandemi ortamında ekonomilerin aldığı ağır tahribatın ortada olduğunu vurgulayan Memiş, "Dolayısıyla insanın önce para kazanıp sonra kazandığı parayı altın olarak biriktirmesi lazım. Ama dünyada şu anda böyle bir ekonomi yok" dedi.

"ALTIN REZERV PARA OLABİLİR"

Merkez bankalarının ciddi anlamda altına talebini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, "Komplo teorisi de olabilir ama bana göre çok yakın bir tarihte merkez bankaları altın veya gümüşü gerçek bir rezerv para olma adımını yapabilirler" dedi.