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    • 07.07.2020 22:22
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    8 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri: Ankastre ocak, fırın ve davlumbaz dikkat çekiyor!

    8 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta yer alan fırsatlar belli oldu. Özellikle mutfak ürünleriyle ön plana çıkan kataloğdaki indirimler çarşamba günü raflarda yerini alacak. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ve mutfak eşyalarındaki sürprizler dikkat çekti. İşte ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğu yayınladı!

    ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat liste duyuruldu. Haftanın fırsatlı ürünlerinde ankastre ocak, fırın ve davlumbaz ön planda yer alıyor. Özellikle mutfak ürünleriyle ön plana çıkan kataloğdaki indirimler yarın raflarda yerini alacak. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ve mutfak eşyalarındaki sürprizler dikkat çekti. İşte ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğu...

    ŞOK 8 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Ankastre Ocak

    • 4 Gözü gazlı
    • Doğalgaz ve LPG uyumlu
    • Gaz kesme emniyeti
    • Otomatik ateşleme
    • Emaye ızgara
    • Temperli cam
    • Yüksek verimli yanış

    Ankastre Fırın

    • Kolay çıkarılabilir çift cam
    • Siyah emaye
    • A Sınıfı enerji
    • 3+1 Fonksiyon
    • 1 Tepsi, 1 Izgara
    • Fırın içi aydınlatma lambası
    • 9 cm kontrol paneli
    • 75 Litre geniş hacim

    Ankastre Davlumbaz

    • 3 Kademeli kontrol paneli
    • 60 cm genişlik
    • Push button
    • 450 m³/h
    • Led aydınlatma
    • 56 Dba ses seviyesi

    Haberler Ekonomi ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri: Ankastre ocak, fırın ve davlumbaz dikkat çekiyor!
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